Байден на год продлил введенные из-за Крыма санкции против России

Президент США Джо Байден продлил на год срок действия ряда санкций, введенных ранее в отношении России в связи с ситуацией на Украине, передает ТАСС.
Об этом говорится в официальном уведомлении Белого дома, размещенном в среду в Федеральном реестре — сборнике документов американского правительства.
Речь идет об ограничительных мерах в отношении РФ, примененных предыдущей администрацией Дональда Трампа 20 сентября 2018 года и администрацией 44-го президента США Барака Обамы 6 марта, 16 марта, 20 марта, 19 декабря 2014 года по Крыму. По словам Байдена, он пришел к выводу, что все эти санкции «должны оставаться в силе после 6 марта 2021 года».