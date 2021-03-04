Байден на год продлил введенные из-за Крыма санкции против России

Президент США Джо Байден продлил на год срок действия ряда санкций, введенных ранее в отношении России в связи с ситуацией на Украине, передает ТАСС.

Об этом говорится в официальном уведомлении Белого дома, размещенном в среду в Федеральном реестре — сборнике документов американского правительства.