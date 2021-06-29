Байден назвал общие интересы США и России

Президент США Джо Байден назвал несколько сфер, в которых интересы США и России совпадают. Об этом он сказал во время выступления на мероприятии Национального комитета Демократической партии США по сбору средств, сообщает пресс-служба Белого дома.

«Я дал понять президенту Путину в России, что отношения между Америкой и РФ должны быть стабильными и предсказуемыми, мы должны иметь возможность сотрудничать там, где у нас есть общие интересы, — в вопросах ядерного нераспространения и изменения климата», — сказал Байден.