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Байден назвал общие интересы США и России

Photo by cornstalker on Foter.com / CC BY

Президент США Джо Байден назвал несколько сфер, в которых интересы США и России совпадают. Об этом он сказал во время выступления на мероприятии Национального комитета Демократической партии США по сбору средств, сообщает пресс-служба Белого дома.

«Я дал понять президенту Путину в России, что отношения между Америкой и РФ должны быть стабильными и предсказуемыми, мы должны иметь возможность сотрудничать там, где у нас есть общие интересы, — в вопросах ядерного нераспространения и изменения климата», — сказал Байден.

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При этом он пообещал принять ответные меры в случае кибератак и вмешательства в экономику США.

Напомним, переговоры Путина и Байдена состоялись 16 июня.

korrespondent.net

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