Байден не хочет затягивать выход из Афганистана

Президент США Джо Байден не намерен продолжать эвакуацию людей из Афганистана после 31 августа. Об этом сообщает The New York Times во вторник, 24 августа.

Высокопоставленный чиновник из администрации США, имя которого не разглашается, сообщил, что Байден на виртуальной встрече G7 заявил о высоком риске терактов после 31 августа.

При этом продлить срок эвакуации людей из аэропорта Кабула призывал премьер-министр Британии Борис Джонсон.