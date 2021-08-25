Байден не хочет затягивать выход из Афганистана

Президент США Джо Байден не намерен продолжать эвакуацию людей из Афганистана после 31 августа. Об этом сообщает The New York Times во вторник, 24 августа.
Высокопоставленный чиновник из администрации США, имя которого не разглашается, сообщил, что Байден на виртуальной встрече G7 заявил о высоком риске терактов после 31 августа.
При этом продлить срок эвакуации людей из аэропорта Кабула призывал премьер-министр Британии Борис Джонсон.
Напомним, что ранее сегодня состоялась встреча лидеров G7, посвященная Афганистану. Большая семерка пыталась заставить Байдена продлить срок эвакуации людей из аэропорта Кабула после 31 августа.
По итогам встречи G7 назвала условие признания «Талибана». Большая семерка пригрозила талибам ответственностью за нарушение обязательств по противодействию терроризму и за нарушение прав человека.korrespondent.net