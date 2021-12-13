Байден об отправке войск в Украину: Не планируем

США не намерены отправлять своих военных в Украину в случае вторжения России. Об этом заявил американский лидер Джо Байден во время брифинга.
Так, на вопрос одного из журналистов о том, почему Вашингтон отказался разместить часть армии в Украине, глава Белого дома ответил: «Такая возможность никогда не рассматривалась».
В то же время Байден уточнил, что в ходе онлайн-саммита с президентом РФ Владимиром Путиным он предупредил главу Кремля, что в случае эскалации американские войска будут отправлены в страны Бухарестской девятки (B9), расположенные на восточном фланге НАТО (Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Чехия и Эстония).
«Нам придется направить больше американских и натовских войск на восточный фланг, B9 — все те страны НАТО, в отношении которых у нас есть священное обязательство защищать их от любого нападения со стороны России», — сказал американский лидер.
По мнению президента США, «Путин осознал тяжесть возможных последствий».
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Байден заверил его в том, что Россия не будет продолжать эскалацию.korrespondent.net