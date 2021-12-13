Байден об отправке войск в Украину: Не планируем

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США не намерены отправлять своих военных в Украину в случае вторжения России. Об этом заявил американский лидер Джо Байден во время брифинга.

Так, на вопрос одного из журналистов о том, почему Вашингтон отказался разместить часть армии в Украине, глава Белого дома ответил: «Такая возможность никогда не рассматривалась».

В то же время Байден уточнил, что в ходе онлайн-саммита с президентом РФ Владимиром Путиным он предупредил главу Кремля, что в случае эскалации американские войска будут отправлены в страны Бухарестской девятки (B9), расположенные на восточном фланге НАТО (Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Чехия и Эстония).