Байден объяснил отказ от совместной пресс-конференции с Путиным

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Президент США Джо Байден объяснил отказ от совместной пресс-конференции после встречи с российским лидером Владимиром Путиным, которая состоится в Женеве 16 июня. Об этом он рассказал во время общения с журналистами после саммита Большой семерки, сообщает CNN.

По словам Байдена, он не хочет устраивать соревнование. «Это не соревнование в том, кто будет лучшим перед прессой, кто кого сможет поставить в неудобное положение», – отметил он.