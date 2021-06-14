Байден объяснил отказ от совместной пресс-конференции с Путиным

Президент США Джо Байден объяснил отказ от совместной пресс-конференции после встречи с российским лидером Владимиром Путиным, которая состоится в Женеве 16 июня. Об этом он рассказал во время общения с журналистами после саммита Большой семерки, сообщает CNN.
По словам Байдена, он не хочет устраивать соревнование. «Это не соревнование в том, кто будет лучшим перед прессой, кто кого сможет поставить в неудобное положение», – отметил он.
Также президент США указал, что мероприятие может отвлечь его от вопросов, которые он планирует обсудить с российским коллегой. «Я думаю, что лучше, если мы встретимся с ним, проведем собственные обсуждения. После этого я расскажу, о чем, на мой взгляд, была встреча, и он может сказать, что, с его точки зрения, означала встреча», – заявил Байден.
Напомним, первая встреча Байдена и Путина запланирована на 16 июня в Женеве.korrespondent.net