Байден объявил о новом пакете военной помощи Киеву на сумму 800 миллионов долларов

В своем выступлении перед СМИ после завершения саммита НАТО Президент США Джо Байден сказал: «Мы все можем согласиться с тем, что это был исторический саммит НАТО, которое стало не только сильнее, но и сплоченнее, чем когда-либо. Этот саммит укрепил наш союз перед лицом вызовов, с которыми нам предстоит столкнуться в будущем».