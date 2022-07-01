В последний день мадридского саммита НАТО Президент США Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи Киеву на сумму 800 миллионов долларов.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, эта помощь включает в себя системы противовоздушной обороны и наступательные вооружения.
В своем выступлении перед СМИ после завершения саммита НАТО Президент США Джо Байден сказал: «Мы все можем согласиться с тем, что это был исторический саммит НАТО, которое стало не только сильнее, но и сплоченнее, чем когда-либо. Этот саммит укрепил наш союз перед лицом вызовов, с которыми нам предстоит столкнуться в будущем».