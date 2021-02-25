Байден отменил указ Трампа об ограничении въезда в США

В апреле 2020 года Трамп подписал указ, препятствующий въезду в страну «иммигрантов, представляющих собой риск для рынка труда США» на период пандемии COVID-19.

При этом Байден решил продлить режим чрезвычайной ситуации, введенный его предшественником Дональдом Трампом в марте прошлого года в рамках борьбы с пандемией коронавируса.