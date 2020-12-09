Байден планирует виртуальную инаугурацию

Инаугурация Джозефа Байдена в качестве президента США состоится в виртуальном формате из-за пандемии коронавируса. Об этом во вторник, 8 декабря, телеканалу CNN рассказал конгрессмен Джеймс Клайберн, пишет ТАСС.

Клайберна назначили сопредседателем комитета, который будет организовывать инаугурацию 20 января 2021 года. По его словам, мероприятие пройдет в таком же формате, как и предвыборный съезд Демократической партии в Милуоки в штате Висконсин в августе 2020 года.

«Я думаю, президент принесет присягу традиционным образом, но на этот раз инаугурация на 75-80%, вероятно, будет виртуальной», — заявил законодатель.