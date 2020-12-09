Байден планирует виртуальную инаугурацию

Инаугурация Джозефа Байдена в качестве президента США состоится в виртуальном формате из-за пандемии коронавируса. Об этом во вторник, 8 декабря, телеканалу CNN рассказал конгрессмен Джеймс Клайберн, пишет ТАСС.
Клайберна назначили сопредседателем комитета, который будет организовывать инаугурацию 20 января 2021 года. По его словам, мероприятие пройдет в таком же формате, как и предвыборный съезд Демократической партии в Милуоки в штате Висконсин в августе 2020 года.
«Я думаю, президент принесет присягу традиционным образом, но на этот раз инаугурация на 75-80%, вероятно, будет виртуальной», — заявил законодатель.
Также источник телеканала заявил, что рассматривается возможность того, что Байден прибудет в Вашингтон из Уилмингтона на поезде. Так новоизбранный глава Белого дома добирался на работу, когда был сенатором от штата Делавэр.
До этого сообщалось, что Трамп мирно передаст власть Байдену. Действующий президент США не является «раздраженным» из-за результатов выборов.
Ранее сообщалось, что Трамп не пойдет на инаугурацию Байдена. Вместо этого он планирует провести митинг во Флориде.korrespondent.net