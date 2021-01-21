Байден подписал указ о возвращении США в ВОЗ и Парижское соглашение по климату

Джозеф Байден в первый день на посту президента США подписал 15 указов, среди которых распоряжение о возвращении США во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), а также к обязательствам в рамках Парижского соглашения по климату.
Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время первого брифинга новой администрации Байдена для журналистов, сообщает ТАСС.
Кроме того, Джозеф Байден продлевает мораторий на выселение граждан, оказавшихся без средств в результате вызванного коронавирусом кризиса. «Пандемия также ударила по миллионам американцев, которые брали федеральные займы на обучение. Президент обратился к Министерству образования за продлением заморозки выплат по образовательным кредитам», — добавила пресс-секретарь.
«Вводится мораторий на сдачу в аренду территорий арктической зоны для добычи нефти и природного газа, правительством предпринимаются усилия по обеспечению расового равенства, — сказала Джен Псаки. — Президент поручил министру внутренней безопасности в консультации с генеральным прокурором принять все надлежащие меры для укрепления программы защиты детей мигрантов DACA, что дает временное освобождение от депортации молодым людям, которых привезли в США детьми. Сегодня президент также отправил в Конгресс законопроект о гражданстве для мигрантов, предоставляющий усердно работающим людям, живущим здесь десятилетиями, возможность получения гражданства».belta.by