Байден подписал указ о возвращении США в ВОЗ и Парижское соглашение по климату

Джозеф Байден в первый день на посту президента США подписал 15 указов, среди которых распоряжение о возвращении США во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), а также к обязательствам в рамках Парижского соглашения по климату.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время первого брифинга новой администрации Байдена для журналистов, сообщает ТАСС.

Кроме того, Джозеф Байден продлевает мораторий на выселение граждан, оказавшихся без средств в результате вызванного коронавирусом кризиса. «Пандемия также ударила по миллионам американцев, которые брали федеральные займы на обучение. Президент обратился к Министерству образования за продлением заморозки выплат по образовательным кредитам», — добавила пресс-секретарь.