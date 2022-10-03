Байден подписал закон о помощи Украине

Президент США Джо Байден подписал закон о продолжении финансирования американского правительства, включающий 12,4 млрд долларов дополнительной помощи Украине. Об этом говорится на сайте Белого дома.
В сообщении указано, что закон «предусматривает ассигнования федеральным ведомствам на 2023 финансовый год (начинается 1 октября) для продолжения проектов и деятельности федерального правительства, а также включает дополнительные ассигнования для реагирования на ситуацию в Украине».
Известно, что закон предусматривает выделение 12,3 миллиарда долларов помощи Украине.
Ранее палата представителей США одобрила законопроект о временном государственном финансировании, в котором предусмотрено выделение Украине финансовой помощи в размере 12,3 миллиарда долларов.
Закон США о ленд-лизе для Украины вступил в силу в пятницу, 1 октября. Теперь армия Украины сможет получить еще больше нового оружия.korrespondent.net