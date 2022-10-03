Байден подписал закон о помощи Украине

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Президент США Джо Байден подписал закон о продолжении финансирования американского правительства, включающий 12,4 млрд долларов дополнительной помощи Украине. Об этом говорится на сайте Белого дома.

В сообщении указано, что закон «предусматривает ассигнования федеральным ведомствам на 2023 финансовый год (начинается 1 октября) для продолжения проектов и деятельности федерального правительства, а также включает дополнительные ассигнования для реагирования на ситуацию в Украине».