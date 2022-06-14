Байден продлил санкции в отношении Беларуси

«Поэтому я решил, что необходимо продолжать чрезвычайное положение в стране, объявленное в указе президента 13405 в отношении Беларуси», – добавил президент США.

Санкции США против Беларуси были введены президентом Джорджем Бушем-младшим в 2006 году. С тех пор они несколько раз расширялись и затронули ключевые отрасли белорусской экономики.

Напомним, на прошлой неделе формальный лидер Беларуси Александр Лукашенко пригрозил наступлением на запад Украины. Он считает, что западные страны могут ввести войска на территорию Украины и оттуда напасть на Беларусь.