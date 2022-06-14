Байден продлил санкции в отношении Беларуси

Президент США Джо Байден продлил санкционный режим в отношении нынешних властей Беларуси. Об этом накануне сообщила пресс-служба Белого дома.
«Действия и политика некоторых членов правительства Беларуси и других лиц, а также вредная деятельность и давние злоупотребления белорусского режима продолжают представлять необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов», – говорится в тексте указа, подписанном Байденом.
«Поэтому я решил, что необходимо продолжать чрезвычайное положение в стране, объявленное в указе президента 13405 в отношении Беларуси», – добавил президент США.
Санкции США против Беларуси были введены президентом Джорджем Бушем-младшим в 2006 году. С тех пор они несколько раз расширялись и затронули ключевые отрасли белорусской экономики.
Напомним, на прошлой неделе формальный лидер Беларуси Александр Лукашенко пригрозил наступлением на запад Украины. Он считает, что западные страны могут ввести войска на территорию Украины и оттуда напасть на Беларусь.korrespondent.net