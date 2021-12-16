Байден рассчитывает на новые контакты с Путиным

Фото kremlin.ru

Президент США Джо Байден рассчитывает на дальнейшие контакты с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает ТАСС .

На вопрос о том, планирует ли он новый саммит с Путиным в ближайшее время, он сказал: «Мы будем разговаривать в течение продолжительного времени».

Дмитрий Песков, комментируя слова Байдена, утвердительно ответил на вопрос журналиста, может ли новый разговор состояться до конца года.