Байден рассчитывает на новые контакты с Путиным

Президент США Джо Байден рассчитывает на дальнейшие контакты с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает ТАСС .
На вопрос о том, планирует ли он новый саммит с Путиным в ближайшее время, он сказал: «Мы будем разговаривать в течение продолжительного времени».
Дмитрий Песков, комментируя слова Байдена, утвердительно ответил на вопрос журналиста, может ли новый разговор состояться до конца года.
«Может. Но конкретных договоренностей нет», — сказал Песков.
Напомним, неделю назад Байден и Путин провели видеопереговоры, на которых главной темой стала Украина и НАТО.korrespondent.net