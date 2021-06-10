Байден: США полны решимости играть роль сильного лидера на мировой арене

Соединенные Штаты полны решимости играть роль сильного лидера на международной арене. Об этом заявил в среду на встрече с американскими военнослужащими по прибытии в Великобританию президент США Джо Байден, передает ТАСС.

«Мы привержены тому, чтобы вести за собой с силой», — сказал глава администрации США.