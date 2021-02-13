Байден закроет тюрьму Гуантанамо

Она добавила, что Совет нацбезопасности США будет тесно сотрудничать с министерствами обороны, штата и юстиции, чтобы добиться прогресса в закрытии тюрьмы Гуантанамо, а также проводить консультации с Конгрессом.

На данный момент в Гуантанамо остается 40 заключенных, большинство из которых содержатся под стражей почти два десятилетия без предъявления обвинений и суда.

Напомним, что тюрьма для международных террористов на военной базе Гуантанамо была открыта в 2002 году президентом США Джорджем Бушем ​ после терактов 11 сентября 2001 года.

Закрытие учреждения являлось одним из главных предвыборных обещаний бывшего президента США Барака Обамы, однако ни одно из его предложений не было одобрено Конгрессом. В январе 2018 года президент США Дональд Трамп подписал приказ о сохранении тюрьмы.