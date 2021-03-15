Байден запланировал самое значительное повышение налогов в США за четверть века

Джозеф Байден планирует первое с 1993 года масштабное повышение налогов в США, пишет Bloomberg. По данным его источников, это необходимо для финансирования долгосрочной экономической программы, которая должна последовать за третьим пакетом господдержки на 1,9 триллиона долларов.

О повышении налогов говорилось еще в президентской программе Джозефа Байдена на выборах в 2020 году, говорят четыре собеседника Bloomberg. Они ожидают, что Байден частично отменит закон бывшего президента США Дональда Трампа от 2017 года, давший преференции корпорациям и состоятельным людям. Этой и другими поправками глава государства хочет сделать налоговый кодекс более прогрессивным, добавили источники.