Байден запланировал самое значительное повышение налогов в США за четверть века

Джозеф Байден планирует первое с 1993 года масштабное повышение налогов в США, пишет Bloomberg. По данным его источников, это необходимо для финансирования долгосрочной экономической программы, которая должна последовать за третьим пакетом господдержки на 1,9 триллиона долларов.
О повышении налогов говорилось еще в президентской программе Джозефа Байдена на выборах в 2020 году, говорят четыре собеседника Bloomberg. Они ожидают, что Байден частично отменит закон бывшего президента США Дональда Трампа от 2017 года, давший преференции корпорациям и состоятельным людям. Этой и другими поправками глава государства хочет сделать налоговый кодекс более прогрессивным, добавили источники.
Среди обсуждаемых мер — повышение налога с корпораций с 21% до 28% и отмена налоговых льгот для компаний с ограниченной ответственностью (LLC). Кроме того, предполагается повышение подоходного налога с людей, которые зарабатывают больше 400 тысяч долларов, а также более высокая ставка налога на прирост капитала для людей, зарабатывающих не меньше 1 млн долларов в год, сообщает Forbes.
В ноябре 2020 года аналитический центр Tax Policy Center оценивал, что меры, которые предлагал Байден в ходе кампании, принесли бы бюджету 2,1 трлн долларов за десять лет. Текущий план администрации Байдена более скромный. Общий объем экономической программы Байдена, по мнению экспертов, составит от 2 трлн до 4 трлн долларов.
Для администрации Байдена поправки в налоговый кодекс — это не просто поиск денег для ключевых инициатив, а исправление «несовершенства» системы, которое видят демократы, пояснил Bloomberg. Байден считает, что американцы желают более справедливой налоговой политики. Поэтому он сфокусировался на борьбе с неравенством между работой и капиталом, заявила агентству бывший экономический советник Байдена Сара Бьянки.
Чтобы провести повышение налогов через Сенат, демократам нужна поддержка по меньшей мере 10 республиканцев. Но их лидер в Сенате Митч Макконнел обещал «жаркую дискуссию» о том, оправдано ли в нынешней ситуации такое значительное повышение налогов.