Байден заявил, что сейчас время начать деэскалацию в отношениях с Россией

Президент США Джо Байден, выступая 15 апреля в Белом доме с речью, посвященной политике в отношении России, заявил, что сейчас время начать деэскалацию в отношениях с РФ, сообщает ТАСС.

Байден также заявил, что Соединенные Штаты не стремятся к эскалации напряженности в отношениях с Россией, однако готовы к введению новых санкций против Москвы. По словам американского президента, Москве и Вашингтону «на протяжении всей долгой истории соперничества удавалось находить способы справляться с напряженностью в отношениях и не дать ей выйти из-под контроля».

Глава Белого дома отметил, что Соединенные Штаты стремятся к конструктивному взаимодействию с РФ с целью преодоления нынешнего периода напряженности. Как отметил Байден, «сейчас время начать деэскалацию».

Байден заявил, что предложил главе российского государства Владимиру Путину провести саммит в Европе летом. По его словам, «команды обсуждают данную возможность прямо сейчас». Глава Белого дома также предложил запустить в рамках встречи на высшем уровне диалог по стратегической стабильности. «На этом саммите США и Россия могут запустить диалог по стратегической стабильности для сотрудничества в сфере контроля над вооружениями и безопасности, — сказал он. — Мы можем решать важнейшие глобальные вызовы, которые требуют от России и США работать вместе, включая ядерные угрозы со стороны Ирана и КНДР, пандемию, изменение климата».

Он также отметил, что Россия и США — две великие державы, на которых лежит значительная степень ответственности за глобальную стабильность. Президент США выразил уверенность в том, что и российский, и американский народы стремятся к миру.