Байден заявил о намерении баллотироваться

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Нынешний американский президент Джо Байден намерен вновь баллотироваться на пост главы США и принять участие в президентской гонке на выборах в 2024 году. Как уточняет в субботу, 22 октября, телеканал MSNBC, окончательное решение американский лидер примет позже.

Байден напомнил, что выборы пройдут только через два года, поэтому у него и его команды остается время, чтобы принять взвешенное решение. Однако глава страны подчеркнул, что пока он склоняется к тому, чтобы вновь выдвинуть свою кандидатуру.