В начале года мы опубликовали историю о новичке по кличке Бакис. Пес попал к нам в приют обессилевшим, истощенным. Потребовалось немало времени и усилий, чтобы его выходить. Но пес изо всех сил цеплялся за жизнь и очень хотел выжить, поэтому восстановил силы, и сейчас это активный, жизнерадостный пес, который необыкновенно предан и благодарен своим спасителям, очень любит всех и вся. Ищем для нашего Бакиса любящих и ответственных новых хозяев. Наш тел. 8 605 33452.

Команда «Лесе».