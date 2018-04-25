Наша Бала живет в приюте уже продолжительное время… Причиной тому, к нашему великому сожалению, является то, что до сих пор для многих главный критерий при выборе питомца – это его внешность. А Бала – простая «пеструшка», «серая мышка»… К тому же кошечка не храброго десятка, она осторожна и предпочитает наблюдать за незнакомыми людьми издали. Поэтому создается впечатление, что это животное недружелюбное, хотя это – след от пережитых обид и лишений, когда Бала жила на улице и была бездомной кошкой. Ищем для нашей питомицы терпеливых, любящих, спокойных хозяев, которые готовы стать друзьями Балы. Наш тел. 8 605 33452.

Команда «Лесе».