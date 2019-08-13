Балканы накрыла аномальная жара

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Страны Балканского полуострова страдают от аномально высокой температуры воздуха. Власти призывают людей остаться дома по возможности, сообщает AP .

Отмечается, что в Боснии и Хорватии температура воздуха поднялась до 40 градусов по Цельсию – самого высокого уровня в регионе этим летом.

В южном боснийском городе Мостар температура достигла 42 градусов тепла.

В центре Белграда улицы в течение дня были пустыми. Многие охлаждались в реках Дунай и Сава. В белградских парках установили цистерны с питьевой водой, – говорится в сообщении.

Метеорологи прогнозируют снижение температуры в конце этой недели с возможными сильными грозами во всем регионе.

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