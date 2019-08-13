Балканы накрыла аномальная жара

Страны Балканского полуострова страдают от аномально высокой температуры воздуха. Власти призывают людей остаться дома по возможности, сообщает AP .
Отмечается, что в Боснии и Хорватии температура воздуха поднялась до 40 градусов по Цельсию – самого высокого уровня в регионе этим летом.
В южном боснийском городе Мостар температура достигла 42 градусов тепла.
В центре Белграда улицы в течение дня были пустыми. Многие охлаждались в реках Дунай и Сава. В белградских парках установили цистерны с питьевой водой, – говорится в сообщении.
Метеорологи прогнозируют снижение температуры в конце этой недели с возможными сильными грозами во всем регионе.korrespondent.net
Читать также
- Четверть населения мира испытывает чрезвычайный дефицит воды
- Л.Линкявичюс американскому конгрессмену акцентировал угрозу Островецкой АЭС
- В 11 муниципалитетах создаются кабинеты помощи наркоманам
- Власти США ужесточат правила выдачи грин-карт мигрантам, живущим на пособия
- Баскетболист Р. Алиев оказался под судом за незаконное подключение к аккаунтам бывшей жены
- В Литве намерены отказаться от обычных SIM-карт