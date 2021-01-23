BaltCap приобретает продавца билетов Baltic Ticket Holdings

Фонд крупнейшего управляющего фондами частных капиталов в Балтийских странах BaltCap приобретает основную часть акций группы продажи билетов Baltic Ticket Holdings, в Литве она известна под маркой Bilietai.lt.
Таким образом, планируется укрепить рыночные позиции распространителя билетов в Балтийских странах и за их пределами. Стоимость сделки не разглашается, ее еще должны одобрить антимонопольные ведомства, сообщил BaltCap.
«В 2020-ый был суровым годом для секторов культуры и развлечений, однако спрос на эти услуги никуда не пропал – он остается под ограничениями. Поэтому мы надеемся на быстрое оживление, как только страны региона освободят путы COVID-19», – отметил руководящий партнер BaltCap Симонас Густайнис.
Миноританый пакет акций приобретет Свен Нуутманн, который возглавит группу.
Фонд BaltCap Private Equity Fund III инвестирует в инновационные компании в Балтийских странах. BaltCap инвестировал в более чем 80 компаний, основанных в Балтийских странах.
Baltic Ticket Holdings (BTH) была создана в 1997 году в Эстонии и является крупнейшим распространителем билетов в этой стране (Piletilevi),в Латвии (Bilesu Serviss), Литве (компания Nacionalinis bilietu platintojas) и Беларуси (Kvitki Bel).