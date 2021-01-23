BaltCap приобретает продавца билетов Baltic Ticket Holdings

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Фонд крупнейшего управляющего фондами частных капиталов в Балтийских странах BaltCap приобретает основную часть акций группы продажи билетов Baltic Ticket Holdings, в Литве она известна под маркой Bilietai.lt.

Таким образом, планируется укрепить рыночные позиции распространителя билетов в Балтийских странах и за их пределами. Стоимость сделки не разглашается, ее еще должны одобрить антимонопольные ведомства, сообщил BaltCap.

«В 2020-ый был суровым годом для секторов культуры и развлечений, однако спрос на эти услуги никуда не пропал – он остается под ограничениями. Поэтому мы надеемся на быстрое оживление, как только страны региона освободят путы COVID-19», – отметил руководящий партнер BaltCap Симонас Густайнис.