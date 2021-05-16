Baltijos laivu statykla выиграла спор с армией о судне

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Компания Vakaru Baltijos laivu statykla выиграла судебное разбирательство по поводу конкурса закупки судна, предназначенного для ликвидации инцидентов с загрязнениями и спасения в Балтийском море. Армия должна будет заново оценить предложения участников конкурса.

Апелляционный суд Литвы удовлетворил иск Baltijos laivu statykla и аннулировал решение вооруженных сил (ВС) о признании победителем конкурса консорциума финской судоверфи Uudenkaupungin Työvene и производителя электрооборудования Telesilta (принадлежит Harju Elekter Group).

Суд аннулировал решение Вильнюсского окружного суда от 25 февраля, тогда иск был отклонен.

«С учетом предложений поставщиков, ВС Литвы ненадлежащим образом применил требования технических спецификаций (…), не убедился в соответствии поставщика победившего предложения (…) требованиям», – говорится в постановлении суда.

Генеральный директор группы Vakaru laivu gamyklos grupe, в которую входит Vakaru Baltijos laivu statykla, Арнолдас Шилейка ранее заявлял, что у компании есть доказательства того, что предложение финских компаний не соответствует условиям конкурса, поэтому есть сомнения в том, что предлагаемое ими судно будет надлежащим образом выполнять функции.

Ранее Минобороны сообщило BNS, что не получило никаких доказательств обоснованности подобных сомнений.

Ранее планировалось подписать договор о закупке нового судна на сумму в 39,6 млн евро в 2019 году, позднее в 2020 году, а само судно приобрести в 2022-2023 годах.

По информации Минобороны, новое судно такого типа необходимо, так как используемое сейчас судно Sakiai и его оборудование устарели, что не позволяет эффективно выполнять задания.

В министерстве подчеркнули, что для спасения людей и ликвидации загрязнений на море важно быстрое и эффективное реагирование, а приспособленный для этих целей в 1986 году рыболовный траулер Sakiai не отвечает современным требованиям.