Балтийские страны вводят новые санкции в отношении минского режима

Фото/МИД Литвы

Литва, Латвия и Эстония в пятницу расширили санкции в отношении должностных лиц белорусского режима и внесли в черный список министров информации и спорта, а также сотрудников милиции.

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс сообщил BNS, что Балтийские страны согласовано дополнили список 28 фамилиями с целью сохранения давления на режим Александра Лукашенко.

«При координации с латышами и эстонцами мы приняли решение расширить национальные санкции», – отметил министр.