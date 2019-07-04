Балтийское море – хранилище аптечных отходов?

Фото BFL/Миндаугаса Вайчюлиса

🔊 Воспроизвести

Балтийское море – закрытый почти пресный водоем с очень развитой индустрией на берегах. Проблемы моря обусловлены как климатологическими условиями в регионе, так и человеческой деятельностью, которая пагубно влияет на состояние воды в акватории. На побережье проживает 100 миллионов человек и развита промышленность, поэтому водоем очень уязвим.

В воды Балтийского моря часто попадают различные лекарства, медицинские отходы, которые не полностью ликвидируются очистными сооружениями. Аналогичная ситуация характерна и для рек региона, сообщает LRT со ссылкой на данные ЮНЕСКО и Хельсинкской комиссии (HELCOM).

Медикаменты попадают в поверхностные воды через очистные сооружения или в виде медицинских отходов. Также загрязнению воды способствуют животные, поскольку ветеринары используют все больше различных препаратов. Подсчитано, что ежегодно после очистных сооружений в окружающую среду попадает 1800 тонн медикаментов.

Например, в некоторых водоемах выявлено содержание таких веществ, как парацетамол, кофеин, ибупрофен, диклофенак.

В докладе HELCOM утверждается, что Литва и Латвия не предоставили данные о загрязнении воды фармацевтическими препаратами, в то время как Агентство по охране окружающей среды Литвы заявляет обратное, пишет LRT.

Представитель ведомства рассказал, что в период с 2015-го по 2019 год необходимые исследования были проведены в четырех литовских реках — Нерисе, Немане, Акмяна-Дане и Кульпе в местах, расположенных ниже крупных городов (Вильнюса, Каунаса, Клайпеды и Шяуляй). «Исследования показали, что концентрация фармацевтических веществ ниже максимального предела количественного метода подсчета», — говорится в сообщении организации.

Агентство по охране окружающей среды Литвы также участвует в проекте, одна из задач которого заключается в проведении исследований по содержанию медикаментов в сточных и поверхностных водах.

По данным ведомства, в ходе проекта в Литве взяли пробы с очистных сооружений Клайпеды, Паланги, Ниды, Кретинги, а также из некоторых рек, Клайпедского пролива, Куршского залива и Балтийского моря. Результаты исследования будут опубликованы в конце года.

В Агентстве по охране окружающей среды предполагают, что основным источником загрязнения фармацевтическими веществами являются бытовые сточные воды.

Профессор Вильнюсского технического университета имени Гедиминаса (VGTU) Миндаугас Рямейка отметил, что, вероятно, ситуация в Литве не сильно отличается от общеевропейской.

«Точно сказать сложно, но думаю, что половину таких отходов удается устранять. По моему мнению, так живут не только жители региона Балтийского моря, но и регионов Средиземного или других морей. Очистные сооружения одинаковы. Станции по очистке сточных вод в Каунасе, Клайпеде или Стокгольме, безусловно, не имеют существенных различий. Я считаю, что они различаются только по количеству обнаруженного вещества», — заявил он.

По словам профессора, проблема носит глобальный и очевидный характер.

«В сточных водах так много шприцев, тампонов, что иногда трудно поверить, что такое возможно. Кажется, если ты не употребляешь наркотики, то и другие этого не делают, но реальность другая», — сказал Рямейка.

В прошлогоднем докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Балтийское море было признано наиболее загрязненным водоемом.

Благодаря географическому положению оно всегда находилось на перекрестке исторических событий. На дне Балтики находится не одно кладбище кораблей. Многие затонувшие суда хранят опасные грузы. Контейнеры, в которых находятся грузы, со временем разрушаются.

Десятилетиями в Балтике практиковалось затопление и захоронение устаревших бомб, снарядов, химических боеприпасов. После окончания Второй мировой войны по совместному решению стран антигитлеровской коалиции и в соответствии с решением Потсдамской конференции 1951 года в различных районах Балтики, а также в проливах, соединяющих Балтийское море с Северным, было затоплено свыше 300 тысяч тонн немецкого химического оружия.

Больше полувека боеприпасы лежат на дне Балтики, создавая потенциальную смертельную угрозу. Металл в морской воде разъедает ржавчина, и отравляющие вещества в любой момент могут попасть в воду.

Подготовлено по BNS, ru.delfi.lt и литовским СМИ