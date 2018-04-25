Банк Англии и Англиканская церковь извинились за работорговлю в своем прошлом

Автор: Adrian Pingstone — Taken by Adrian Pingstone in November 2004 and released to the public domain., Общественное достояние, Ссылка

Банк Англии принес извинения за связи некоторых бывших управляющих с работорговлей, которую регулятор назвал «неприемлемой» частью истории Англии, передает «Интерфакс».

«Как организация, Банк Англии никогда напрямую не был замешан в работорговле, но в курсе непростительных связей бывших управляющих и директоров и извиняется за них», — говорится в сообщении регулятора.

В ЦБ страны обещали не выставлять изображения руководителей, которые участвовали в работорговле.

Кроме того, свои извинения за соучастие в работорговле принесла Англиканская церковь. Ее миссионерская организация «Общество распространения христианской религии в зарубежных странах» владела тремя сахарными плантациями в странах Карибского бассейна. Управляли ими профессиональные плантаторы, трудились там чернокожие рабы, а прибыль поступала в казну церкви. Теперь церковь считает собственную историю «источником стыда». «Рабству и эксплуатации нет места в обществе», — заявила представительница церкви.

Заявление Банка Англии было сделано на фоне роста в Великобритании и ряде других стран акций против расизма после гибели при задержании в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда.

Страховой рынок Lloyd’s of London и крупнейшая британская сеть пабов Greene King также обещали инвестировать в проекты поддержки этнических меньшинств в качестве компенсации за исторические связи с рабовладельцами. Их основатели когда-то были рабовладельцами и получили получили от государства компенсацию за отмену рабства в колониях в 1833 году.

Примерно 46 тыс. рабовладельцев отказались от своих рабов в британских колониях и получили компенсацию за их освобождение, пишет Associated Press. Общий размер выплат составил 20 млн фунтов стерлингов, что было равно примерно 40% годовых государственных расходов. Для выплаты компенсаций правительство взяло кредит, который удалось полностью погасить только в 2015 году.