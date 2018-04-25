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Банк Англии снизил учетную ставку до рекордного уровня

Автор: Adrian Pingstone — Taken by Adrian Pingstone in November 2004 and released to the public domain., Общественное достояние, Ссылка

В рамках программы поддержки экономики Центральный банк Англии снизил ключевую процентную ставку до 0,1% годовых. Об этом свидетельствуют данные на сайте банка Англии.

«Предполагается покупка государственных облигаций Соединенного Королевства Банком Англии и корпоративных облигаций нефинансового инвестиционного класса на 200 миллиардов фунтов стерлингов из общей суммы 645 миллиардов фунтов, финансируемых за счет выпуска резервов центрального банка, и сокращение учетной ставки на 15 базисных пунктов до 0,1%», — сказано в сообщении.

Покупка, объявленная сегодня, будет осуществлена, как только это будет оперативно возможно, в зависимости от функционирования рынка. Покупка коммерческих бумаг обеспечит финансирование предприятиям, который вносят существенный вклад в экономику Великобритании, чтобы поддержать их в выплатах зарплат, арендной платы и счетов поставщиков, с чем у многих возникли трудности в связи с пандемией вируса Covid-19.

Отметим, что чем ниже будет учетная ставка — тем дешевле станут кредиты для населения и бизнеса и тем больше будет стимулироваться потребление (больше покупаться товаров и услуг).

Ранее в ООН сообщили, что из-за COVID-19 лишиться работы могут 25 млн человек. Пандемия негативно скажется на экономике, вследствие чего работу потеряет больше людей, чем во время кризиса 2008 года.

Также в МВФ назвали три стимула для борьбы с кризисом из-за коронавируса. Фонд подчеркнул необходимость скоординированных и синхронизированных глобальных финансовых стимулов: фискальных, денежно-кредитных и регуляторных.

korrespondent.net

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