Банк Литвы аннулировал лицензию Finolita Unio

«Во время проведенного БЛ расследования выяснилось, что Finolita Unio очень формально и безответственно относилась к сфере превенции отмывания денег и финансирования террористов, установлено много грубых нарушений в этой сфере», — говорится в сообщении центробанка.

Согласно сообщению, компания не выполняла обязанность оценивать исходящий от клиентов риск отмывания денег и финансирования террористов, халатно относилась к установлению и проверке тождества клиентов и выгодоприобретателей, не занималась выяснением характера деятельности юридических лиц, ненадлежащим образом наблюдала за деловыми отношениями и операциями клиентов и требованиями, связанными с проведением в жизнь международных финансовых санкций, ограничительных мер.

Аннулированная лицензия означает, что Finolita Unio больше не сможет предоставлять никакие финансовые услуги.

Портал Financial Times в мае сообщил, что через Finolita Unio было осуществлено платежей на сумму более 100 млн евро, которые оказались в поле зрения прокуроров Германии.

Источники FT утверждают, что до первого квартала 2020 года сингапурская компания Senjo, которая является акционером Finolito Unio, взяла у Wirecard в кредит около 350 млн евро. Сама Finolita Unio утверждала, что отмежевалась от акционера, ее неимущественные права переданы бывшему администратору банков Snoras и Ukio bankas по банкротству Valnetas.

Компанию Finolita Unio в мае 2017 года купил у физических лиц за неизвестную сумму международный холдинг финансовых услуг Senjo Group.

Wirecard в прошлом году была объявлена неплатежеспособной, когда выяснилось, что на ее счетах недостает 1,9 млрд евро, которые, по всей видимости, не существуют, а аудиторы указали, что обнаружили «сложное мошенничество».

Finolita Unio обжалует решение Банка Литвы аннулировать лицензию

Компания финансовых технологий (финтех) Finolita Unio, которая подозревается в причастности к скандалу с отмыванием денег через германскую Wirecard, намерена оспорить в суде решение Банка Литвы (БЛ, центробанка) аннулировать ее лицензию.

«БЛ решил аннулировать лицензию Finolita. Мы ожидали жесткого решения, однако решение отозвать лицензию — максимально жесткое, потому что оно означает, что Finolita придется прекратить деятельность», — говорится в распространенном для СМИ сообщении.

«Это несправедливо — мы убеждены, что прозрачность и открытость предприятий следует поощрять, а регулятор должен быть беспристрастен, поэтому решение БЛ мы обязательно оспорим в суде», — утверждает предприятие.

Оно также утверждает, что как только идентифицировало сомнительные платежи, информировало об этом БЛ и правоохранительные органы, сотрудничало и предоставляло всю информацию.