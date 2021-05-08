Банк Литвы: инвестиции в ценные бумаги Китая составили около 180 млн евро

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Инвестиции Банка Литвы (Центробанка — БЛ) в китайские ценные бумаги в 2020 году составили около 180 млн евро. В этом году планируется наращивать инвестиции в ценные бумаги Канады и Великобритании без запрета риска курса валюты.

По заявлению главы Центробанка (БЛ) Гедиминаса Шимкуса, наращивание инвестиций в ценные бумаги этих двух стран без запрета риска курса валюты в 2021 году является одним из стратегических решений БЛ. Он также добавил, что отсутствие запрета позволят лучше диверсифицировать и распределить риски.

Директор Службы банковского дела БЛ Йонас Канапяцкас заметил, что инвестиции в Китай составляют небольшую часть от инвестиций БЛ.

«Рынок Китая — либерализован, игнорировать его сложно на финансовых рынках. За то время, что БЛ инвестировал небольшую часть своего портфеля в Китай, круг инвесторов- центральных банков драматически вырос», — заявил на заседании комитета Й. Канапяцкас.

Он отметил, что с учетом либерализации китайского рынка его важность в растущих потоках мировой торговли и намерений Международного валютного фона включить юань в клуб основных мировых валют — корзину SDR, БЛ начал инвестиции в Китай в 2014 году.