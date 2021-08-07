Банк Литвы в этом году изъял из обращения на 34% меньше фальшивых евро

Банк Литвы (БЛ, центробанк) в первом полугодии нынешнего года изъял из обращения 459 единиц поддельных евро – на 34% меньше, чем за такой же период прошлого года, и на 28% меньше, чем во втором полугодии 2020 года.

Эксперт БЛ по наличным деньгам Рамуне Юзенене говорит, что уменьшение фальшивых денег денег в обращении наблюдается не только в Литве, но и во всей еврозоне.

«Это может быть связано с тем, что во время пандемии меньше расчетов наличными, часть мест торговли, где обычно используются наличные, например, рынок, долгое время была закрыта», — сказала для пресс-релиза Р. Юзенене.