Банк Литвы в этом году перевел в госбюджет на 8% больше – 13,8 млн евро

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Банк Литвы (БЛ, центробанк) в этом году перевел в государственный бюджет 13,771 млн евро взноса от прибыли — на 8,4% больше, чем в 2019 году (12,705 млн евро) и на столько же больше, чем планировалось.

Центробанк в прошлом году заработал 25,445 млн евро прибыли — на 24,3% меньше, чем в 2018 году (33,610 млн евро), сообщил BNS БЛ.

«Мы придерживаемся последовательного обязательства из года в год повышать взнос в бюджет, ну и видите, три последних года это увеличение имело место. По правде говоря, мы зависимы от финансовых рынков, от инвестиций на финансовых рынках. Скажем, к этому году (2020 – BNS) мы относимся очень осторожно, так как уже видели на финансовых рынках негативные коррекции в первом квартале, в марте», — сказал глава правления БЛ Витас Василяускас, представляя в сейме отчет о деятельности за 2019 год.

Взнос от прибыли БЛ в госбюджет не должен превышать 70% начисленного за три последних года среднего показателя прибыли центробанка.