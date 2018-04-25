Банк Литвы за апрель купил ценные бумаги на 370 млн евро

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Банк Литвы (БЛ, Центробанк), который совместно с Европейским Центробанком (ЕЦБ) проводит в жизнь специальную «пандемическую» программу закупок, в апреле на аукционах вторичного рынка и в результате двусторонних сделок на литовском рынке уже купил правительственных ценных бумаг (ПЦБ) Литвы на сумму 370 млн евро.

В целях денежной политики аукционы ПЦБ проводятся в два раза чаще, а объёмы закупок увеличились в несколько раз. Это делается для того, чтобы «влить» больше денег в переживающую шок экономику, говорится в сообщении БЛ.

«Первые результаты эксклюзивных закупок ценных бумаг (ЦБ) в масштабе всей еврозоны показывают, что и в экономику нашей страны удастся «влить» больше средств, которые сейчас особенно нужны. ЦБ можно было бы покупать и ещё больше, если предприятия страны активнее будут использовать выпуск долговых ЦБ, соответствующих требованиям Евросистемы», — сказал для пресс-релиза директор Службы банковского дела БЛ Йонас Канапяцкас.

БЛ совместно с ЕЦБ и Центробанками других стран еврозоны в апреле начал проведение в жизнь специальной «пандемической» программы закупок в объёме 750 млрд евро. С этого месяца БЛ организует аукционы не один, а два раза в неделю. Во время первых четырёх апрельских аукционов БЛ купил ПЦБ стоимостью 162,6 млн евро — почти в шесть раз больше, чем до этого в среднем за месяц.