Банк Luminor уволит меньше работников, чем планировал

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

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Один из крупнейших банков Литвы Luminor, меняющий модель деятельности, в июне предупредил об увольнении 194 сотрудника, сообщила литовская Служба занятости. По сообщению банка, будет уволено меньше работников, чем планировалось.

Представитель Luminor по вопросам коммуникации Гедре Бельските утверждает, что это последняя часть запланированных в этом году увольнений, а людей будет уволено меньше, чем планировалось.

«В июне мы информировали последнюю часть работников, которые будут уволены до конца года», – сообщила BNS Г. Бельските.

«Это последняя часть из запланированных в этом году увольнений. Наша команда сократиться не так значительно, как мы планировали, поскольку мы приложили большие усилия для того, чтобы предложить увольняемым работникам новые дополнительные позиции в новой структуре», – сказала представитель Luminor.

В феврале сообщалось, что Luminor в этом году уволит 420 работников из 1300. Сейчас намечается уволить до конца года 370 человек.

Из-за смены модели деятельности не останется дублирующих должностей, некоторых руководящих должностей, оптимизируется деятельность и активизируются инвестиции в технологические решения.

Luminor информировал о планах увольнений в группе уже три раза в этом году – предупреждения получили 370 работников или 30% работающих в нем.

BNS