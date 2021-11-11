Банк SEB гарантировал Ignitis 35 млн евро на грузы СПГ Equinor

Фото BFL/Ирмантаса Гялунаса

Компания Ignitis, дочернее предприятие госэнергохолдинга Ignitis grupe, подписала с банком SEB гарантийный договор на сумму 35 млн евро.

Договор нужен, чтобы реализовать соглашения с норвежской компанией Equinor, у которой Ignitis ежегодно закупает суда с СПГ, чтобы обеспечить минимальную загруженность Клайпедского терминала СПГ.

Компания Ignitis сообщила, что гарантия необходима для обеспечения более благоприятной структуры и ценообразования поставок СПГ.

Представитель банка Вилюс Юзикис заявил, что обновленный договор с Equinor — это хорошая новость для потребителей газа, так как изменения обеспечат низкое отрицательное воздействие на цену газа.

Компания Ignitis, дочернее предприятие госэнергохолдинга Ignitis grupe, и норвежская компания Equinor подписали обновленный договор в августе этого года.

Договор позволит сэкономить 14-17 млн евро. Ранее грузы закупались по цене выше рыночной, а разницу в ценах покрывали все потребители газа.