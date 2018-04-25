Банк SEB внедрил новую платформу ИТ, обновил интернет-банк

Nuotrauka BFL/ Tomas Urbelionis

Один из крупнейших в Литве коммерческих банков SEB внедрил новую платформу информационных технологий (ИТ) и обновил интернет-банк. Работы по обновлению завершены в ночь на понедельник.

«Предоставление услуг по интернету мы возобновили в ночь на понедельник – на 6 часов раньше, чем планировалось (планировалось завершить работы по обновлению в 6 часов утра – BNS). Одновременно с платформой ИТ мы обновили и интернет-банк – его дизайн и часть функций», – сказал для пресс-релиза заместитель президента банка SEB, директор Службы помощи бизнесу и по финансовым вопросам Айварас Чичялис.

По его словам, отделения банков в понедельник начали работу в обычном режиме, сообщает банк.

Подготовительные работы по замене платформы ИТ банк SEB начал в 2017 году, за три года в нее инвестировано 40 млн евро.