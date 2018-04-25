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Банк SEB внедрил новую платформу ИТ, обновил интернет-банк

Nuotrauka BFL/ Tomas Urbelionis

Один из крупнейших в Литве коммерческих банков SEB внедрил новую платформу информационных технологий (ИТ) и обновил интернет-банк. Работы по обновлению завершены в ночь на понедельник.

«Предоставление услуг по интернету мы возобновили в ночь на понедельник – на 6 часов раньше, чем планировалось (планировалось завершить работы по обновлению в 6 часов утра  – BNS). Одновременно с платформой ИТ мы обновили и интернет-банк – его дизайн и часть функций»,  – сказал для пресс-релиза заместитель президента банка SEB, директор Службы помощи бизнесу и по финансовым вопросам Айварас Чичялис.

По его словам, отделения банков в понедельник начали работу в обычном режиме, сообщает банк.

 Подготовительные работы по замене платформы ИТ банк SEB начал в 2017 году, за три года в нее инвестировано 40 млн евро.

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С обновлением системы ИТ в Литве группа SEB завершила приведение в соответствие платформы ИТ в странах Балтии. Теперь она сможет быстрее представлять на рынке новые услуги, предлагать больше одинаковых решений в Литве, Латвии и Эстонии.

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