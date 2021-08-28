Банк Swedbank улучшил прогноз роста экономики в текущем году, снизил — на будущий год

Однако, по его мнению, последствия для экономики в настоящее время значительно меньше, чем от первых волн пандемии, так как большинство компаний и жителей приспособились к ситуации.

По прогнозам банка Swedbank, самых худших сценариев поможет избежать вакцинация от коронавируса, поэтому жесткие карантины, которые пережила Литва весной 2000 года и прошлой зимой, маловероятны.

Н. Мачюлис отметил, что прогноз на следующий год значительно понижен и потому, что немалая часть восстановления, прогнозировавшая на следующий год, отмечена уже в этом году.

«То восстановление, которое мы прогнозировали в 2022 году, мы наблюдаем уже в 2021 году. Кроме того, мы оцениваем полпроцента снижение ВВП из-за отрицательного влияния потери экспорта из Беларуси и возможного снижения экспорта в Китай», — отметил он.

В июле годовая инфляция в Литве составила 4.3% и была одной из самых высоких в ЕС. Н. Мачюлис заявил, что до конца года рост цен может составить 6%.

Однако экономист добавил, что такой резкий скачок инфляции вызвали и внешние факторы.

«Около двух третей инфляции связано с более дорогим транспортом, подорожавшими нефтью и горючим, и подорожавшими с 1 июля электричеством и газом. Но, конечно, и влияние быстрорастущих зарплат будет увеличиваться», — подчеркнул он.

Однако, по прогнозам экономистов, инфляция не удержится долго на таком уровне и в следующем году снизится до 3,7%.