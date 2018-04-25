Банк Японии проведет испытания цифровой валюты

Фото BFL/Шарунаса Мажейки

Банк Японии заявил о намерении начать эксперименты с цифровой валютой в начале следующего финансового года. Об этом сообщает японское агентство NHK.

На первом этапе планируется протестировать основные функции цифровой валюты, в том числе способы ее выпуска и обращения.

Второй этап предполагает дополнительные технические эксперименты. После этого Банк Японии может рассмотреть пилотную программу с участием поставщиков платежных услуг и пользователей.

Такое решение было принято после того, как в пятницу семь основных центральных банков согласились с тем, что введение цифровых валют не должно подрывать стабильность цен или денежных систем.

Указано, что Европейский центральный банк и Федеральная резервная система США присоединились к соглашению с Банком Японии.

В то же время, отмечает агентство, Банк Японии заявляет, что «на данный момент у него нет никаких планов по выпуску такой валюты, но ему необходимо изучить возможность более конкретно и практично».

Напомним, в Швейцарии администрация кантона Цуг разрешила платить налоги криптовалютой, а именно биткоином и этером. С 2021 года опция вступит в силу на постоянной основе, а пока она доступна в тестовом режиме.