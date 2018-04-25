Банки Литвы: бизнес на доверии

Фото www.lba.lt

Сейчас невозможно представить гармонично развитое государство без разветвленной системы банков. В современном мире значение банков вышло за рамки собственно денежных и кредитных отношений. Без них немыслима нормальная, рациональная организация хозяйственной деятельности.

Сегодня практически каждый человек в той или иной степени знаком с работой банков и пользуется услугами банков, предоставляемыми финансовыми учреждениями. Эволюция финансов и банковской системы привела к повсеместному распространению безналичных расчетов, что существенно изменило характер банковских операций.

О ситуации в банковском секторе Литвы — в беседе с президентом Ассоциации банков Литвы Мантасом Залаторюсом.

— В чем особенность деятельности возглавляемой вами организации?

— Ассоциация банков Литвы объединяет действующие в Литве банки и другие финансово-кредитные учреждения. Мы стремимся создать благоприятные условия для банковского сектора путем развития диалога с общественностью, регулирующими учреждениями и законодателями.

Самая важная ценность в банковском деле – это доверие. Вот почему мы стремимся развивать доверительные отношения между общественностью, банками и регулирующими учреждениями. Замечу, что доверие к банкам растет с каждым годом.

Для всех, кто работает в банковской сфере, важным является финансово образованное общество. Базовые финансовые знания не могут превратить каждого из нас в миллионера, но это, безусловно, поможет избежать финансовых ошибок и болезненных жизненных уроков. Мы стараемся популяризировать эти темы, участвуя в совместных проектах.

Банки – сервисный бизнес. То, что хорошо клиенту, хорошо и банку. Мы заинтересованы в том, чтобы люди больше зарабатывали, а предприятия успешно развивались.

— Охарактеризуйте ситуацию в финансовом секторе Литвы? Насколько велико внешнее влияние на стабильность банковского сектора? Как вы оцениваете кризисные риски?

— Для Литвы характерна устойчивая и хорошо капитализированная банковская система с системными участниками под присмотром Европейского центрального банка и Банка Литвы. Банковский капитал литовских банков вдвое больше, чем того требуют контролирующие организации. В последние годы финансовый сектор пережил серьезный прорыв: от активных инновационных финтех-компаний (современных компаний, работающих в сфере финансовых услуг) не отстают и классические банки.

Говорить о стабильности банковского сектора отдельно от стабильности экономики в целом было бы бессмысленно: глобальные и локальные процессы, такие как замедление экономического роста, торговые войны, военные конфликты, могут иметь прямое влияние на небольшую и открытую литовскую экономику.

Я не моделирую ситуации и не делаю прогнозов, но у меня есть один совет, который неустанно повторяю как друзьям и родственникам, так и коллегам-специалистам: мы все должны стремиться распределять наш доход таким образом, чтобы могли откладывать и иметь резерв на черный день — неважно, идет ли речь о бюджете семьи, компании или государства.

— Как влияет на конкурентоспособность в банковском секторе Литвы засилье скандинавских банков? Как поделен рынок услуг в банковском секторе Литвы?

— Прежде всего, история банковского сектора в независимой Литве довольно насыщенная и разнообразная. Исторически, с 1989 года до настоящего времени, в Литве действовало около пятидесяти банков — как литовского, так и иностранного капитала: Германия, Польша, Ирландия, Скандинавские страны и так далее. Некоторые из них ушли с нашего рынка или обанкротились, другие успешно действуют и по сей день.

Если посмотреть на происхождение капитала и основателей, в настоящее время на рынке довольно много разных игроков: Литва (Medicinos bankas, Šiaulių bankas), Латвия (Citadele), Швеция (Swedbank, SEB bankas), Финляндия (ОP Сorporate Bank). Luminor Bank со штаб-квартирой в Эстонии приобретен американским фондом. В Литве также работает несколько филиалов иностранных банков, создаются новые специализированные банки.

Действующие в Литве так называемые скандинавские банки – не филиалы шведских банков, а независимые литовские компании. Они связаны со Скандинавией акционерами из стран региона. Банки платят налоги в литовский бюджет. Они повышают ценность нашего общества. Активы этих банков состоят из вкладов жителей Литвы и компаний, застрахованных по программе страхования вкладов Литвы.

Конкурентоспособность, привлекательность нашей страны, деловой и инвестиционный климат зависят от многих факторов: экономических, нормативных, законодательных и, конечно, от взглядов политиков. Современный бизнес имеет четкие критерии оценки рыночной привлекательности, возможностей и потенциала развития. Улучшая конкуренцию в финансовом секторе, мы могли бы добиться многого, создав более благоприятную инвестиционную среду и привлекательные правовые рамки для финансовых учреждений, как тех, которые уже работают в Литве, так и тех, которые планируют здесь обосноваться.

— Скандалы с отмыванием денег затронули и банки, работающие в Литве. В Эстонии даже случилась трагедия: руководитель банка покончил самоубийством. Прокомментируйте, пожалуйста, эти факты.

— Прежде всего надо понимать, что факты, связанные с отмыванием денег, — это история почти десятилетней давности, которую мы оцениваем с перспективы настоящего. Как известно, эти события привели к большой человеческой трагедии, они, к сожалению, показали и то, что сегодня общество готово осуждать даже без суда. Только после тщательной проверки мы сможем дать оценку этим трагическим событиям в Эстонии, что же все-таки там произошло и кто виноват.

Скандалы с отмыванием денег и связанные с ними ситуации являются поводом для сожаления для банковского и финансового сектора в целом. Я хочу напомнить читателям, что деньги отмывают преступники. Ни один банк не заинтересован в том, чтобы стать частью преступной схемы, потому что он работает для общественности и строит свой бизнес на доверии. Таким образом, даже малейшая тень подозрения в преступной деятельности является ударом по репутации. В то же время такие негативные факты способствуют проверке устойчивости финансовой системы в целом и укрепления ее, чтобы такие ситуации не повторялись в будущем.

Ассоциация банков Литвы и ее члены не терпят никаких нарушений, и мы внимательно следим за ситуацией. Важно, чтобы компетентные органы тщательно оценивали эту область, а не поддавались на спекуляции, что влияет на репутацию стран Балтии и Скандинавии. Поэтому инициативы регуляторов финансового рынка по расследованию этих ситуаций очень приветствуются, и мы будем ждать их результатов.

Ассоциация банков Литвы готовит общие принципы работы для банков по проблемам этой сферы. Важно, чтобы согласованно работали и другие финансовые учреждения. Могу сказать, что в настоящее время система контроля работает очень хорошо.

— Литва по социальным показателям (зарплате, пенсиям) находится в антилидерах в Евросоюзе, между тем по банковским прибылям занимает лидирующие позиции. Не следовало ли бы уменьшить аппетиты банков?

— Эта проблема стала очень актуальной в последнее время и является прекрасным отражением того, что может сделать контекст и что можно сделать для его формирования. Так ставить вопрос в какой-то мере некорректно. Повторюсь, что принцип нашей работы: если хорошо клиенту, то и работа банка будет хорошей. Хочу заметить, что банки в Литве работают эффективно за счет малых собственных расходов, тем самым увеличивая свою прибыль.

В Литве доход банков на душу населения является шестым с конца в Евросоюзе (не считая Греции, которая в минусе). Что касается прибыли и налогов, то банки, работающие в Литве, в 2018 году заработали 313 млн евро прибыли. 178 млн евро было выплачено в виде дивидендов, и 135 млн евро вернулось в экономику Литвы в виде кредитов и других услуг. В то же время действующие в Литве банки в 2018 году заплатили более 200 млн евро налогов, т.е. в 1,2 раза больше, чем дивидендов. Банки являются эффективным и ответственным сектором, который по определению не имеет и не может иметь теневой стороны. Мы оплачиваем все установленные законом налоги в Литве, по 10 позициям, в том числе подоходный налог, налог на добавочную стоимость (НДС), налог на небанковские услуги (например, лизинг), налог на имущество.

Замечу, что не следует бояться банка, который много зарабатывает. Так как, заработав, он сможет кредитовать экономику, а в плохие времена амортизировать ситуацию.

Банки – одни из самых крупных налогоплательщиков. Наш анализ показал, что предложенное политиками новое налогообложение принесло бы значительно больше вреда, чем пользы. Такой комплексный и большой налог невозможно вводить без досконального изучения и дискуссии. Считаю, хорошо, что политики поднимают такие вопросы, но в налоговых дебатах не хватает весомых аргументов, основанных на цифрах и взглядах компетентных профессионалов. Да, в системе социального обеспечения есть возможности для совершенствования, но мы категорически не согласны с идеей избирательного налогообложения отдельных секторов. Почему показатели государственного сектора смело сравниваются с опытом частного бизнеса? Согласитесь, это напоминает мне ситуацию, как если бы лучший ученик в классе получил нагоняй за хорошие оценки, дескать, непорядок, что он и вновь лучше, чем остальные.

— Можно сказать, что сегодня банки активно навязывают свои услуги, заставляя нас тратить дополнительные средства, личное время (как, к примеру, это случилось с картами кодов), назойливо вмешиваются в личную жизнь. Кстати, этому способствуют и государственные решения. А ведь изначальное предназначение банков – оказывать услуги клиентам, создавать комфортные условия в сфере финансовых услуг. Похоже, банки сейчас больше заботят собственный комфорт и прибыль. Доходит до абсурда – системы оплаты за коммунальные услуги через банки столь сложны и неудобны для клиентов, что вновь набирает популярность бумажная расчетная книжка. Можно ли повернуть банки лицом к клиенту, вернуть их к первоначальному предназначению?

— Вопрос очень хороший, с одной стороны, практический, а с другой — философский. Чего мы ожидаем от системы финансовых услуг — верности традициям или инноваций? Что означает удобство в наше время, когда новое поколение не может представить себе повседневную жизнь без смартфона, виртуального общения, покупок и других услуг онлайн, а их бабушки и дедушки больше всего ценят живое общение? Очевидно, что мы живем во времена трансформации, и нет единого ответа. Однако я также могу сказать, что банки всегда были и останутся драйверами прогресса.

Замечу, что сегодня у клиента широкий выбор: одни банки уходят в Интернет, другие – наоборот – больше уделяют внимание живому общению с клиентом. Каждый потребитель найдет для себя нужный и удобный банк.

Когда дело доходит до сбора информации о частных клиентах, принцип «Знай своего клиента» применяется во всех развитых странах — как вы правильно заметили, банки являются регулируемым сектором, и не каждое решение является их собственной инициативой, включая перемены в области идентификации личности и отказ от карточек кодов. Я бы сравнил это с проверкой безопасности в аэропорту, которая, в некотором смысле может рассматриваться как вмешательство в личное пространство, но каждый, кто хотя бы раз путешествовал на самолете, знает, что без этой процедуры перелет невозможен.

— Почему в последние годы не платят проценты по вкладам?

— Нулевые процентные ставки являются одним из инструментов политики Европейского центрального банка: низкие затраты по займам увеличивают предложение денег, что благоприятствует западноевропейской экономике в условиях замедления. В то же время это привело к тому, что банки по всей еврозоне еще не могут предложить более высокие процентные ставки по депозитам. С другой стороны, такие исторически низкие процентные ставки выгодны заемщикам. Например, при покупке недвижимости.

— С ростом электронных услуг появляется все больше новых видов мошенничества. Как защититься рядовым клиентам банков?

— Человеческий фактор сейчас важнее чем когда-либо. Понимая человеческую природу, профессионалы имеют возможность классифицировать мошеннические схемы: какими бы изощренными они ни были, большинство вписывается в некоторые из наиболее распространенных: например, романтические, связанные с инвестициями или с ролью директора или банковского клерка. Важно знать, что банк никогда не отправляет клиентам письма или сообщения со ссылками на веб-сайты и приглашения подключиться к ним, используя личные данные. Это основные вещи.

Главное – не давайте никому своих личных данных, паролей.

Приходится констатировать, что сегодня мы находимся в какой-то парадоксальной ситуации: с одной стороны, мы умеем пользоваться самыми современными технологическими инструментами, с другой — остаемся теми же людьми со своими эмоциями, настроениями, слабостями.

— Современные технологии в банковском секторе стремительно внедряются, все больше людей не поспевает за ними в силу разных причин, нехватки средств, недостаточной образованности. Что делать тем, у кого нет интернета, компьютера, социально малообеспеченным людям, получающим пособие, пенсионерам, живущим в сельской местности?

— Я бы сказал, что все больше людей лично оценивают современные технологии, о чем свидетельствуют наши публичные опросы и популярность новых инструментов — например, один инструмент аутентификации Smart-ID используется миллионом пользователей в Литве. Здесь применяется двухфакторная защита, что повышает уровень безопасности.

В связи с тем, что большинство клиентов переходят на интернет-банк, такая банковская сеть, которая была, к примеру, несколько десятков лет тому назад не целесообразна. Реальность такова, что, вероятно, тем клиентам банка, которые все-таки не пользуются современными технологическими средствами придется проехать в более удаленное банковское отделение, чем это было раньше. Таковы рациональные тенденции. Мы готовы оказать содействие новым игрокам на рынке финансовых услуг, которые захотят заполнить высвобождающиеся ниши.

Некоторые сетуют, что уменьшилось количество банкоматов. Но ведь реально количество точек по работе с наличными деньгами увеличилось. Сейчас – это 4 тысячи точек, что почти в три раза больше, чем в 2011 году. Напомним читателям, что денежные средства помимо банкоматов можно обналичить в терминалах „Perlas”, а также во многих супермаркетах, на автозаправочных станциях и в киосках.

Банки стремятся сделать свои услуги максимально гибкими и универсальными, но понятно, что есть разные клиенты. Вот почему мы выступаем за развитие партнерских отношений, а также инициируем и вносим вклад в проекты по финансовой грамотности.

Посетители публичных библиотек могут подать заявку на курсы по цифровым навыкам — сегодня мы провели вебинар для пожилых людей по банковским услугам, за которым последовало несколько тысяч участников по всей стране. Один из наших членов присоединился к инициативе Вильнюсского муниципалитета — проекту „Senjorų avilys“. В рамках этого места банк создал компьютерный класс, где различные лекторы будут проводить лекции и семинары по компьютерной грамотности, а волонтеры банка будут учить пожилых людей индивидуально или в группах, как безопасно пользоваться интернет-банком. Около полутора тысяч участников зарегистрировались в „Senjorų avilys“ уже в первые дни.

— Каким образом осуществляется сотрудничество со странами СНГ? Могут ли клиенты литовских банков воспользоваться услугами банков третьих стран?

— Ассоциация банков Литвы объединяет членов финансового сектора Литвы, представляем их как на национальном, так и на европейском уровне. Мы являемся частью глобального финансового пространства, сотрудничаем и с представителями всех стран, если это актуально нашим партнерам.

Платежные системы „Visa“ и „Mastercard“ доступны по всему миру. Однако безопасность средств клиентов – высочайший приоритет банков. Для этого в некоторых странах банки применяют ограничения транзакций для предотвращения незаконных трансграничных платежей. Это способ защитить средства клиентов от неправомерного использования или незаконного присвоения. Другими словами, не убедившись в том, что транзакцию в удаленной стране выполняет сам владелец карты, платеж блокируется.

Списки стран, в которых действуют ограничения, банки публикуют на своих вебсайтах. По нашим текущим данным, литовские банки не применяют таких ограничений в странах СНГ. Однако, чтобы избежать каких-либо неудобств, мы рекомендуем вам связаться с вашим банком перед отъездом в страны, не входящие в Европейский союз, чтобы уведомить о вашем отъезде и обновить свой номер телефона. Если у банка возникнут подозрения, что трансграничные платежи могут быть незаконными, ваша платежная операция будет приостановлена, и банк свяжется с вами по телефону, чтобы уточнить, самостоятельно ли вы выполняете платеж.

Рассчитываясь картой, привязанной к счету в евро, в стране с другой местной валютой, платеж конвертируется автоматически. Если устройства для чтения платежных карт или банкоматы позволяют вам выбрать валюту для оплаты, имейте в виду, что платежи в местной валюте обычно дешевле.

— Благодарю за беседу.

Галина КУРБАНОВА.

Досье «ЛК»

Мантас Залаторюс родился в Вильнюсе в 1972 году. Окончил Вильнюсский университет со степенью бакалавра филологии.

В Копенгагенской бизнес-школе и университете INSEAD, Центре передовых технологий обучения (INSEAD CALT) приобрел степень магистра экономики и бизнеса.

С 1994 года М. Залаторюс работал в Шведском совете торговли. Сменив несколько позиций, до возвращения в Литву в 2017 году занимал должность вице-президента и главы отдела Центральной и Восточной Европы.

С сентября 2017 года является президентом Литовской ассоциации банков.

М. Залаторюс имеет большой управленческий и консультативный опыт. Он работал со многими крупнейшими компаниями в Северной Европе, помогая им выходить на балтийский рынок посредством основания новых предприятий или путем приобретений.

Хобби — парусный спорт.