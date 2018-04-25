Банки Литвы в этом году отложили выплаты по ипотеке на 280 млн евро

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Банки Литвы с середины марта, когда был объявлен карантин, уже отложили выплаты по ипотечным кредитам на сумму свыше 280 млн евро, информировала BNS Ассоциация банков Литвы (АБЛ).

В июле члены АБЛ и другие финансовые компании Литвы продлили до 30 сентября мораторий на выплаты по кредитам, чтобы испытывающие финансовые трудности из-за коронавирусной пандемии люди могли в упрощенном порядке отложить выплаты по кредитам (без долгих процедур, изменения процентов и пересмотра договоров).

Мораторий банки и другие финансовые учреждения инициировали в апреле, что позволило клиентам отложить выплаты по ипотечным кредитам на срок до года, а по другим — до полугода.

По данным Банка Литвы, в первом квартале этого года стоимость всех банковских кредитов увеличилась на 189 млн евро до 8,3 млрд евро (в год — на 7,4%).