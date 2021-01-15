Банки меняют расценки за обслуживание

Помимо прочего, как для юридических, так и для частных клиентов внесение наличных на их счет будет стоить 0,2%, или минимум 5 евро (сейчас 0,1%, минимум 3 евро), снятие средств — 2%, или минимум 5 евро (сейчас 1 %, не менее 3 евро) и платеж на счет другого лица — 0,4%, или не менее 5 евро (сейчас 0,3%, не менее 3 евро).

Šiaulių bankas утверждает, что пересматривает цены один или два раза в год с учетом поведения клиентов, требований законодательства, стоимости услуг и новых услуг. Цены были пересмотрены в октябре этого года, большинство из них вступило в силу 10 декабря, некоторые — 1 января 2021 года. «Основными причинами изменения ставок являются выполнение требований законодательства и изменение стоимости продуктов и услуг», — сказал Андрюс Камараускас, директор Департамента ежедневного банковского обслуживания Šiaulių bankas.

С 1 января Šiaulių bankas начал применять новую плату за администрирование денежных средств, когда клиент не переводит средства на другие счета после прекращения деловых отношений. Плата составит 0,05%, или минимум 0,7 евро (для бизнес-клиентов — 2,5 евро). Кроме того, плата за обслуживание счетов для частных клиентов увеличивается с 0,6 до 0,7 евро в месяц, а за закрытие счета — с 3,6 до 4,2 евро. Для бизнес-клиентов комиссия за ведение счета увеличивается с 2 до 2,5 евро.

Банк SEB указал, что состав планов и цены не изменятся, за исключением стандартного плана, цена которого снизится на 0,05 евро — до 1,45 евро. Тарифные планы используют 80% частных клиентов SEB. С 18 января изменится комиссия за использование дебетовых и кредитных карт, не входящих в тарифный план, — использование дебетовой карты обойдется в 1 евро, кредитной — 1,6 евро. Кроме того, для клиентов будет действовать лимит на внесение наличных в банкоматах, но, согласно SEB, в случае частных клиентов он актуален только для 0,1% пользователей.

Банк Luminor сообщил, что в последний раз ставки обновлялись в сентябре и не будут меняться в ближайшем будущем.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ