Банки обещают кредитные каникулы для бизнеса и людей, испытывающих трудности

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После заявления премьера о том, что банки должны помочь бизнесу и жителям справиться с последствиями коронавирусного кризиса, банки говорят, что завершают согласование общего соглашения, в соответствии с которым должники получат кредитные каникулы без изменения условий договоров.

Премьер Саулюс Сквярнялис надеется, что банки отложат выплаты по ипотечным кредитам для людей, потерявших доходы, а также поддержат предприятия, которые не действуют в карантин или испытывают трудности.

«По большей части общий успех будет зависеть от отношения и гибкости финансовых учреждений. Я очень надеюсь, что они будут демонстрироваться в двух главных сферах — в плане возможных кредитных каникул для жителей и поддержки бизнеса», — сказал С. Сквярнялис для пресс-релиза, распространённого в пятницу после дистанционной встречи с руководителями коммерческих банков, Банка Литвы и Литовской ассоциации банков (ЛАБ).

Глава ЛАБ Мантас Залаторюс говорит, что ситуация в финансовом секторе «более чем стабильная», а банкам достаточно и капитала, и ликвидности. По его словам, главный вызов — рост оборотного числа кредитов, поэтому договорено активно согласовывать действия в целях солидарного распределения риска.

«Банки понимают свою ответственность и с первых дней карантина консультируют жителей и предприятия, чтобы помочь справиться с неожиданными трудностями и пересмотреть имеющиеся финансовые обязательства», — сказал М. Залаторюс для пресс-релиза.

Члены ЛАБ информировали, что сейчас завершают согласование общего соглашения, в соответствии с которым должникам будут предложены максимальные сроки кредитных каникул без изменения условий договоров.