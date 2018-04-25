default image
На границе с Польшей образовалась очередь грузовиков

Подробнее...
default image
Премьер Литвы: людей, застрявших на границе Польши и Германии доставят самолетом ВВС

Подробнее...
default image
В больницу Клайпеды доставлен литовец с парома из Швеции, еще девять ждут проверки

Подробнее...
default image
В Вильнюсе будет ограничен пассажирский поток в общественном транспорте

Подробнее...
default image
Банки обсуждают работу в условиях карантина, людей призывают не ходить в банки

Подробнее...
default image
В Польшу не впустили автобус из Германии, в котором были и литовцы

Подробнее...
default image
Президент Г.Науседа: карантин – болезненный, но необходимый шаг для защиты людей

Подробнее...
default image
В Литве выявлен новый случай заболевания коронавирусом

Подробнее...
default image
Гражданам Литвы запрещено ездить в 18 стран особого риска

Подробнее...
default image
Кабмин Литвы рекомендует отменить групповые религиозные обряды

Подробнее...
default image
В Литве с понедельника вводится карантин: закрываются магазины, границы для иностранцев

Подробнее...
default image
Премьер Литвы призывает не поддаваться панике, не штурмовать магазины

Подробнее...
default image
С понедельника в Литве планируется ввести карантин: возможные 15 ограничений

Подробнее...
default image
Кабмин Литвы может остановить работу баров, кафе, непродовольственных магазинов

Подробнее...
default image
Литва и Польша ведут переговоры о 72-часовом гуманитарном коридоре для возвращения граждан

Подробнее...
default image
С.Сквярнялис: в Литве в ближайшее время планируется ввести карантин из-за коронавируса

Подробнее...
default image
Медики призывают проверять на коронавирус больше людей

Подробнее...
default image
Covid-19: ряд европейских стран ввели экстренные меры

Подробнее...
default image
Бюллетень нетрудоспособности для изоляции на дому по-прежнему будет выдаваться

Подробнее...
default image
ЕС признал невозможность остановить коронавирус

Подробнее...
TOP,Бизнес,Новости,Общество

Банки обсуждают работу в условиях карантина, людей призывают не ходить в банки

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Все коммерческие банки Литвы в воскресенье решают, как будут обслуживать клиентов в условиях карантина и организовывать свою работу. В большинстве банков проходят заседания групп по контролю за особым положением. 

«Сегодня все банки решают вопрос о том, как лучше всего обслуживать своих клиентов в условиях карантина, поскольку необходимо решать множество вопросов, например, сколько людей может быть в одном отделении, как обеспечить дистанцию между работником и клиентом, чтобы им было безопасно», – сказал BNS президент Ассоциации банков Литвы (АБЛ) Мантас Залаторюс.

Он просит клиентов без нужды не ходить в банки – все они готовы обслуживать людей по телефону, прочими удаленными способами, действует интернет-банкинг, банкоматы, платёжные карты. 

«Есть несколько важных вещей: прежде всего, рассматривается возможность обеспечить эпидемиологическую безопасность клиентов в отделениях, во-вторых, в любом случае все расчеты действуют, как обычно, расчеты платежными картами функционируют прекрасно, интернет-банкинг также действует. Очень важно, чтобы основная часть людей в Литве пользовалась банковской системой в интернете активно, наши финансы могут функционировать даже в условиях карантина», – сказал глава ассоциации.

реклама

Он подчеркнул, что режим карантина для всех в стране является новым. 

По его словам, уже сейчас ответственно рассматриваются действия, которые могут быть предприняты, если ситуация в Литве ухудшится, поддерживается постоянный диалог с представителями властей. 

М. Залаторюс подчеркнул, что финансовая система Литвы за все годы независимости ещё никогда не была такой сильной.

«Мы и Банк Литвы (БЛ, Центробанк) подсчитали, что эта система может выдержать очень сильные шоки. Сейчас и достаточность капитала банков, и ликвидность очень высоки. Что банковская система не выдержит – об этом вопрос даже не стоит», – сказал президент АБЛ.

По словам М. Залаторюса, всем нужно понять, что это не экономический кризис, а сложная временная социальная ситуация, связанная со здоровьем, которая может повлечь экономические последствия: «А что они будут иметь место, мы даже не сомневаемся, но какими они будут, насколько глубокими, насколько мягкими, это уже другой вопрос».

Глава АБЛ пока не комментировал пакет экономических поощрений, над которым сейчас работает правительство, так как сначала нужно, чтобы кабмин его в понедельник утвердил.

Правительство намерено в понедельник утвердить план поощрения экономики и помощи бизнесу стоимостью не менее 1 млрд евро.

реклама

Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600