Банки обсуждают работу в условиях карантина, людей призывают не ходить в банки

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Все коммерческие банки Литвы в воскресенье решают, как будут обслуживать клиентов в условиях карантина и организовывать свою работу. В большинстве банков проходят заседания групп по контролю за особым положением.

«Сегодня все банки решают вопрос о том, как лучше всего обслуживать своих клиентов в условиях карантина, поскольку необходимо решать множество вопросов, например, сколько людей может быть в одном отделении, как обеспечить дистанцию между работником и клиентом, чтобы им было безопасно», – сказал BNS президент Ассоциации банков Литвы (АБЛ) Мантас Залаторюс.

Он просит клиентов без нужды не ходить в банки – все они готовы обслуживать людей по телефону, прочими удаленными способами, действует интернет-банкинг, банкоматы, платёжные карты.

«Есть несколько важных вещей: прежде всего, рассматривается возможность обеспечить эпидемиологическую безопасность клиентов в отделениях, во-вторых, в любом случае все расчеты действуют, как обычно, расчеты платежными картами функционируют прекрасно, интернет-банкинг также действует. Очень важно, чтобы основная часть людей в Литве пользовалась банковской системой в интернете активно, наши финансы могут функционировать даже в условиях карантина», – сказал глава ассоциации.