Банки отказываются от карт кодов

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

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Большая часть коммерческих банков в Литве планирует отказаться от карт кодов, которые для подключения к э-банкингу и оплаты счетов до сих пор используют десятки тысяч пользователей, сообщает BNS.

По оценке Литовской банковской ассоциации, в крупных банках этими картами пользуются от 50 000 до 70 000 клиентов, однако от этих карт быстро избавляются – каждую неделю систему подключения меняют около 10 000 клиентов. Президент (ЛБА) Мантас Залаторюс сказал, что банки стараются сделать переход гармоничным. «Большая часть банков в Литве меняет эти карты на современные решения. Банки прилагают максимум усилий, чтобы это происходило слаженно, и информируют клиентов заранее. Естественно, что клиентам надо приспосабливаться к изменению порядка и использовать новые варианты подключения», – сказал Залаторюс.

Главной причиной отказа от использования карт кодов является забота о безопасности пользователей, так как нанесенные на карте коды не являются динамичными: они повторяются, а поскольку коды напечатаны прямо на карте, они доступны третьим лицам, также пользователь карты может сам передать их мошенникам.

По словам Мантаса Залаторюса, отказ от карт кодов — естественный процесс, так как технологии становятся более продвинутыми, безопасными. «Новые способы подключения: бесплатное приложение Smart-ID, электронные генераторы кодов, мобильная подпись – лучше решают вопрос безопасности», – отметил Залаторюс. Приложение Smart-ID разработала эстонская компания SK ID Solutions. Ее акционеры — Swedbank, SEB и Telia.

С 1 сентября от карт кодов отказался Swedbank. Банк Luminor и Medicinos bankаs отказываются от них с 10 сентября, а SEB — с 13 сентября, банк Citadele отчасти отказывается от них с октября. Карты кодов останутся пока только в Šiaulių bankas. «У нас много клиентов, которые пользуются картами кодов, поэтому мы учитываем их потребности и хотим, чтобы у них была возможность подключаться к э-банкингу разными способами. Šiaulių bankas в ближайшее время от карт кодов отказываться не будет», – сказал представитель банка Эрнестас Штеймантас.

Эксперты дают рекомендации по безопасному пользованию банковской карточкой. Убедитесь, что вы всегда знаете, где находится ваша платежная карта. При оплате картой не позволяйте обслуживающему персоналу или кассиру уносить вашу карту в другие служебные помещения и т. п. В случае утери кредитной карты как можно скорее заблокируйте ее в мобильном приложении «Swedbank», интернет-банке или по телефону 1884. Никогда не пересылайте номер своей карты SMS-сообщением, по почте и не передавайте его по телефону при совершении покупок дистанционным способом.

При совершении покупок в интернете сначала убедитесь в безопасности интернет-магазина. Сайт безопасного магазина должен содержать логотип «Verified by VISA» и (или) «Mastercard Secure». Также поинтересуйтесь оценками и отзывами об этом магазине в интернете.

Будьте осторожны при снятии денег в банкоматах сторонних банков. Некоторые банкоматы возвращают карту до выдачи наличных. Прежде чем отойти от банкомата, убедитесь, что вы забрали как банковскую карту, так и деньги.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ

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