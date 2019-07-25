Банки Швейцарии начали доплачивать заемщикам за кредиты

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Некоторые швейцарские банки начали выдавать кредиты по отрицательной ставке. Это стало возможным благодаря сверхмягкой политике местного Центробанка, сообщило накануне агентство Bloomberg.

Отмечается, что речь идет о ZugerKantonalbankи Grisonscantonalbank(GKB).

«В отдельных случаях мы предоставляем краткосрочные кредиты по нулевой или отрицательной ставке для институциональных клиентов», – сказала представитель Zuger Kantonalbank.

Во втором банке также пояснили, что предоставляют такие кредиты тем, кто берет большую сумму на короткое время.

При этом ставки в банках кантонов Цюрих, Женева и Берн остаются на уровне выше нуля, указывает агентство.

Процентная ставка Национального банка Швейцарии в данный момент установлена на отрицательном уровне – минус 0,75% годовых. На этих условиях Центробанк принимает депозиты от кредитных организаций страны – те вынуждены доплачивать регулятору за хранение избыточных средств.

Чтобы не допускать неоправданных расходов, банки стремятся разместить свободные средства в кредиты. При этом в отдельных случаях они готовы предлагать некоторым клиентам отрицательную ставку, но более выгодную по сравнению со ставкой ЦБ. Таким образом, заемщики получают выгоду от полученных кредитов и обязаны вернуть меньше, чем взяли.

Опрошенные изданием банкиры отмечают, что такие условия предоставляются только институциональным инвесторам: другим банкам, страховым компаниям, инвестиционным фондам. Также они опасаются, что продолжение политики смягчения со стороны ЦБ в виде дальнейшего снижения ставок может обернуться пузырем на финансовом рынке.

korrespondent.net