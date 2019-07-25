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Банки Швейцарии начали доплачивать заемщикам за кредиты

Фото pixabay.com

Некоторые швейцарские банки начали выдавать кредиты по отрицательной ставке. Это стало возможным благодаря сверхмягкой политике местного Центробанка, сообщило накануне агентство Bloomberg.

Отмечается, что речь идет о ZugerKantonalbankи Grisonscantonalbank(GKB).

«В отдельных случаях мы предоставляем краткосрочные кредиты по нулевой или отрицательной ставке для институциональных клиентов», – сказала представитель Zuger Kantonalbank.

Во втором банке также пояснили, что предоставляют такие кредиты тем, кто берет большую сумму на короткое время.

При этом ставки в банках кантонов Цюрих, Женева и Берн остаются на уровне выше нуля, указывает агентство.

Процентная ставка Национального банка Швейцарии в данный момент установлена на отрицательном уровне – минус 0,75% годовых. На этих условиях Центробанк принимает депозиты от кредитных организаций страны – те вынуждены доплачивать регулятору за хранение избыточных средств.

Чтобы не допускать неоправданных расходов, банки стремятся разместить свободные средства в кредиты. При этом в отдельных случаях они готовы предлагать некоторым клиентам отрицательную ставку, но более выгодную по сравнению со ставкой ЦБ. Таким образом, заемщики получают выгоду от полученных кредитов и обязаны вернуть меньше, чем взяли.

Опрошенные изданием банкиры отмечают, что такие условия предоставляются только институциональным инвесторам: другим банкам, страховым компаниям, инвестиционным фондам. Также они опасаются, что продолжение политики смягчения со стороны ЦБ в виде дальнейшего снижения ставок может обернуться пузырем на финансовом рынке.

korrespondent.net

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