Банки увеличили лимит бесконтактных платежей до 50 евро

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

Банки договорились и подписали меморандум об увеличении лимита расчетов бесконтактными платежными карточками с 25 до 50 евро.

«Терминалы платежных карточек являются одними из поверхностей, к которым в магазинах прикасаются чаще всего. Это создает возможности для распространения вируса. Больший лимит расчета бесконтактными карточками позволит людям безопаснее рассчитываться за большую корзину покупок», – сказал президент Литовской ассоциации банков Мантас Залаторюс.

Информационное сообщение Swedbank