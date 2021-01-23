Банки возобновляют мораторий об отсрочке кредитных выплат

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Члены Литовской банковской ассоциации (ЛБА) возобновляют до конца марта мораторий об отсрочке платежей по кредитам для бизнеса и жителей.

Как сообщает ЛБА, несмотря на то, что просьб отсрочить выплаты по кредитам по-прежнему немного, финансовый сектор откликается на опасения из-за неопределенности будущего и солидаризируется с обществом и государством.

По словам президента ЛБА Эйвиле Чипкуте, в настоящее время ситуация предприятий и жителей, у которых есть кредиты, вселяет оптимизм.