Барельеф в честь создателя «метра»

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Оказывается, термин «метр» появился в Вильнюсе в XVII в. Эту единицу измерения предложил физик, математик, географ, египтолог, архитектор, дипломат и финансист итальянского происхождения Тито Ливио Бураттини (1617–1681).

Новую единицу измерения длины «католический (универсальный) метр (metro cattolico)» он предложил использовать в изданной в 1675 г. в Вильнюсе книге Misura universale («Универсальная мера»). Клуб Rotary предложил увековечить эту историю и подарил городу скульптурную композицию. В ней впервые используется слово «метр» как единица измерения. Скульптурная композиция украсила стену Великокняжеского дворца.