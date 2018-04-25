Баркентина поднимает паруса

Фото предоставлены Литовской ассоциацией морских капитанов

По установившейся традиции об открытии летнего сезона на литовском взморье объявляет поднятием всех парусов парусник «Меридианас» – морской символ портовой Клайпеды. Не стал исключением, несмотря на карантинные неудобства, и нынешний летний сезон.

Только на этот раз паруса были не обычные белые. На каждом из 14 парусов, общая площадь которых составляет более 600 кв. м, изображена старинная карта Балтийского региона. Оригинал этой карты, датируемой 1751 годом, висит в кают-компании баркентины «Меридианас».

Идеей украшать старинные суда декоративными парусами, зародившейся в Литве, уже заинтересовались в Германии и Польше, в других странах Балтийского региона, где на приколе стоят такие же парусники. Общественное учреждение «Морской символ города Клайпеды парусник «Меридианас» с 2019 года является членом Европейской организации морского наследия (European Maritime Heritage) и активно участвует в ее делах, делится своими идеями по сохранению морского наследия и морскими традициями.

Одна из таких традиций – вовлекать в жизнь «Меридианаса» студентов Литовского высшего морского училища. Ведь баркентина, построенная в 1948 году на верфи в Финляндии, долгие годы служила курсантам Клайпедской мореходки как учебное судно. Именно им, будущим морякам, доверяется торжественная церемония поднятия парусов в честь открытия летнего сезона. «Меридианас» объявляет его уже в 7-й раз после своего спасения неравнодушными гражданами города, когда обветшавшее судно было решено вывести в море и затопить.

«Открытие летнего сезона на взморье — это всегда настоящий праздник. Посмотреть на него к паруснику «Меридианас» стекается множество клайпедчан и гостей города. В нынешних условиях некоторого послабления карантинных мер мы решили не лишать людей этого праздника. И хотя он прошел не с таким размахом, как обычно, это событие добавит всем нам больше оптимизма», – сказал руководитель общественного учреждения «Морской символ города Клайпеды парусник «Меридианас» Алоизас Кузмарскис.

Жизнь постепенно входит в обычное русло и в городе-порте. Ожидается даже возобновление сезона круизного судоходства, отложенного было на неопределенное время. Прибытие первого круизного лайнера намечено на 12 июля, следующего – на 29 июля. Из 66 заявленных на этот сезон круизных судов свои заявки пока не отозвали 19. Традиционный Праздник моря под девизом «Встречаемся с ветром» тоже состоится 24-26 июля.

Елена ЛИСТОПАД