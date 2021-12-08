Бартушка: в случае потери удобрений «Беларуськалия» LG понадобятся субсидии в 49 млн евро

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Глава Литовских железных дорог (Lietuvos gelezinkeliai, LG) Мантас Бартушка говорит, что в случае потери удобрений оказавшегося под санкциями США белорусского предприятия «Беларуськалий» LG понадобятся субсидии в размере 49 млн евро в год.

«Согласно обновленным подсчетам, в настоящее время, если с первого января мы перестанем возить удобрения «Беларуськалия», нам могут понадобиться субсидии в размере примерно 49 млн евро, потому что мы уже выполняем массу действий: оптимизируем процессы, работников, останавливаем определенные инвестиции. Факт, что влияние очень велико», — сказал Бартушка, которого в среду срочно вызвали на онлайн-заседание парламентского Комитета по бюджету и финансам.

Он подчеркнул, что уже были сделаны предварительные оценки о потере железнодорожной группой примерно 60 млн евро доходов.