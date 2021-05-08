Баскетболист И. Браздейкис восстановил гражданство Литвы

Восстановлено гражданство Литвы игрока лиги NBA литовского происхождения Игнаса Браздейкиса, сообщила BNS глава Департамента миграции Литвы Эвелина Гудзинскайте.

«Было восстановлено его гражданство, поскольку с 1 января вступили в силу изменения, согласно которым дети, рожденные гражданами Литвы и получившие после этого гражданство другого государства, сейчас могут сохранять два гражданства», – сказала Э. Гудзинскайте.

Она не могла точно сказать, когда было восстановлено гражданство И. Браздейкиса, однако решение было принято в последние несколько недель.

Первого января вступил в силу закон, который расширяет случаи двойного гражданства. Двойным гражданством смогут обладать люди, которые, рождаясь получили гражданство Литвы, а гражданином другой страны стали, будучи несовершеннолетними.

До сих пор правом на двойное гражданство обладали лишь те дети, которые получали гражданство Литвы и другого государства по рождению.

Получившие множественное гражданство до 18 лет, такие лица могут сохранять его и по достижению совершеннолетия. Если, дети, получившие гражданство Литвы по рождению потом его лишаются, они могут вернуть литовское гражданство.

21-летний канадский баскетболист родился в Каунасе, однако потом с родителями эмигрировал в США, откуда они переехали в Канаду. У него сейчас канадское гражданство. И. Браздейкис представляет в NBA клуб Orlando Magic, с которым на минувшей неделе заключил контракт.

Первым о возвращении литовского гражданства И. Браздейкису сообщил портал basketnews.lt .