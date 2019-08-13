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Баскетболист Р. Алиев оказался под судом за незаконное подключение к аккаунтам бывшей жены

Фото BFL/Алюса Королеваса

Баскетболист Роланд Алиев оказался под судом за незаконное подключение к аккаунту бывшей жены в социальной сети и ее электронной почте.

Согласно данным дела, в начале августа прошлого года Р. Алиев воспользовался данными для подключения своей бывшей жены и без ее ведома и разрешения незаконно подключился к ее аккаунту в фейсбуке, а впоследствии – к ее электронной почте, информировала BNS представитель Каунасского участкового суда Вайда Битайте.

Р. Алиеву предъявлены обвинения в незаконном использовании электронных данных.

Брак Р. Алиева и исполнительницы Годы Алиевой был расторгнут в Каунасском участковом суде в июле прошлого года.

Фото BFL/Томаса Лукшиса

На вторник в суде было запланировано первое заседание, однако на него не явился ни обвиняемый, ни потерпевшая, ни их защитники, поэтому в деле сделан перерыв до 21 августа.

Как сказал журналистам после заседания прокурор Харольдас Мулявичюс, по поводу незаконного подключения в правоохранительные органы обратилась Г. Алиева. Она указала, что подключиться к ее аккаунту и электронной почте мог бывший супруг.

Установлено, что подключения осуществлялись из Каунаса, примерно из того места, где живет баскетболист.

Сам он, по данным прокурора, вину не признает.

34-летний Р. Алиев играл в клубах Juventus, Siaulai, Pieno zvaigzdes и других литовских и зарубежных баскетбольных клубах.

BNS

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